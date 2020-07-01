В деле о растрате более 14 млн грн при закупке двигателей для ВСУ начато исследование доказательств

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд по делу относительно экс-директора Романа Тымкива и заместителя директора ГП "Львовский бронетанковый завод", начальника Центрального бронетанкового управления ВСУ, начальника отдела этого управления и учредителя ООО "Булет Лайн", которых подозревают в растрате более 14 млн гривен при закупке двигателей для потребностей ВСУ, начал исследования доказательств. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

"На заседании коллегия судей ВАКС начала исследования письменных доказательств, предоставленных прокурором САП. По результатам заседания исследованы 2 тома из 60 томов материалов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что следующее заседание, на котором продолжится исследование доказательств, назначено на 8 июля 2020 года.

Напомним, 14 июля 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специальной антикоррупционной прокуратуры задержали должностных лиц ВСУ и директора Львовского бронетанкового завода. Их подозревают в присвоении, растрате имущества и злоупотреблении служебным положением.

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