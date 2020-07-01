У справі щодо розтрати понад 14 млн грн під час закупівлі двигунів для ЗСУ розпочато дослідження доказів

"На засіданні колегія суддів ВАКС розпочала дослідження письмових доказів, наданих прокурором САП. За результатами засідання досліджено 2 томи з 60 томів матеріалів", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що наступне засідання, на якому продовжиться дослідження доказів, призначено на 8 липня 2020 року.

Нагадаємо, 14 липня 2017 року детективи Національного антикорупційного бюро України та прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури затримали посадовців ЗСУ та директора Львівського бронетанкового заводу. Їх підозрюють у привласненні, розтраті майна і зловживанні службовим становищем.