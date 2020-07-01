У справі щодо розтрати понад 14 млн грн під час закупівлі двигунів для ЗСУ розпочато дослідження доказів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Вищий антикорупційний суд у справі стосовно ексдиректора Романа Тимківа та заступника директора ДП “Львівський бронетанковий завод”, начальника Центрального бронетанкового управління ЗСУ, начальника відділу цього управління та засновника ТОВ “Булет Лайн”, яких підозрюють у розтраті понад 14 млн гривень під час закупівлі двигунів для потреб ЗСУ, розпочав дослідження доказів. Про це УНН повідомляє з посиланям на пресслужбу САП.
"На засіданні колегія суддів ВАКС розпочала дослідження письмових доказів, наданих прокурором САП. За результатами засідання досліджено 2 томи з 60 томів матеріалів", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що наступне засідання, на якому продовжиться дослідження доказів, призначено на 8 липня 2020 року.
Нагадаємо, 14 липня 2017 року детективи Національного антикорупційного бюро України та прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури затримали посадовців ЗСУ та директора Львівського бронетанкового заводу. Їх підозрюють у привласненні, розтраті майна і зловживанні службовим становищем.