В деле S.Group прокуроры заявили о завершении досудебного следствия

В целом суд должен был рассматривать вопрос изменения меры пресечения подозреваемому Д.Пробачаю, однако до сути этого вопроса дело не дошло.

Сначала адвокаты обвиняемого попросили суд об отводе прокурора. Суд ходатайство защиты отклонил.

Далее во время заседания стало известно, что Д.Пробачаю объявили смену ранее выдвинутого подозрения. Вчера он был ознакомлен с новым сообщением о подозрении. В связи с этим следователь по делу обратился к стороне защиты в порядке ст.290 УПК Украины, согласно которой сторона обвинения "просит признать собранные во время досудебного расследования доказательства достаточными для составления обвинительного акта".

В связи с завершением досудебного расследования суд во исполнение требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" и с целью урегулирования существующего и потенциального конфликта интересов, довел до сведения участников, что согласно постановлению от 16 марта 2018 года в состав группы прокуроров, осуществляющих полномочия прокуроров в уголовном производстве, включено прокурора Шерстюка. И, как сообщил председательствующий судья Сибилев, с данным лицом "он находится в дружеских отношениях". Учитывая это, суд предоставил возможность стороне защиты заявить об отводе, в связи с указанными обстоятельствами.

После технического перерыва, которую инициировала сторона защиты для обсуждения дальнейшей позиции, адвокаты единогласно поддержали отвод суда.

Учитывая это, слушание дела по ходатайству адвоката об изменении меры пресечения Пробачаю было отложено.

Отметим, что корпорация S.Group принадлежит семье народного депутата Сергея Рыбалки.

Также заметим, что прокуроры по делу ранее предоставили доказательства смс-переписки топ-менеджеров радикала по вопросам поставок снеков S.Group в ОРДЛО. Также, по данным следствия, чтобы торговать с оккупированными территориями, люди Рыбалки подписывали меморандумы с фирмами, зарегистрированными в "Л/ДНР".