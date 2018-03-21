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У справі S.Group прокурори заявили про завершення досудового слідства

У справі S.Group прокурори заявили про завершення досудового слідства

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Сьогодні під час засідання Зарічного райсуду у місті Суми у справі компанії S.Group (за обвинуваченням її менеджерів у фінансуванні тероризму) прокурори повідомили про готовність скерувати провадження на судовий розгляд, передає УНН.

Загалом суд мав розглядати питання зміни запобіжного заходу підозрюваному Д.Пробачаю, однак до суті цього питання справа не дійшла.

Спочатку адвокати обвинуваченого попросили суд про відвід прокурора. Суд клопотання захисту відхилив.

Далі під час засідання стало відомо, що Д.Пробачаю оголосили зміну раніше висунутої підозри. Вчора його було ознайомлено із новим повідомленням про підозру. У зв’язку із цим слідчий у справі звернувся до сторони захисту у порядку ст.290 КПК України, згідно якої сторона обвинувачення “просить визнати зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта”.

У зв’язку із завершенням досудового розслідування суд на виконання вимог Закону України “Про запобігання корупції” та з метою врегулювання наявного та потенційного конфлікту інтересів, довів до відома учасників, що відповідно до постанови від 16 березня 2018 року до складу групи прокурорів, які здійснюють повноваження прокурорів у кримінальному провадженні включено прокурора Шерстюка. І, як повідомив головуючий суддя Сибільов, з даною особою “він перебуває у дружніх стосунках”. З огляду на це, суд надав можливість стороні захисту заявити про відвід, у зв’язку із зазначеними обставинами.

Після технічної перерви, яку ініціювала сторона захисту задля обговорення подальшої позиції, адвокати одноголосно підтримали відвід суду.

З огляду на це, слухання справи за клопотанням адвоката про зміну запобіжного заходу Пробачаю було відкладено.

Зазначимо, що корпорація S.Group належить родині народного депутата Сергію Рибалці.

Також зауважимо, що прокурори у справі раніше надали суду докази смс-листування топ-менеджерів радикала з питань поставок снеків S.Group в ОРДЛО. Також, за даними слідства, аби торгувати з окупованими територіями, люди Рибалки підписували меморандуми із фірмами, зареєстрованими в “Л/ДНР”.

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