В деле Лавриновича проведено экспертиз на 18,4 тыс. грн - обвинение

"Лавринович ... обвиняется в выполнении действий, направленных на захват государственной власти, совершенных по сговору, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 27 ч.1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины в редакции от 1.09.2001 года. Отягчающих и смягчающих обстоятельств в ходе досудебного расследования не установлено", - зачитал прокурор резолютивную часть обвинительного акта в отношении Лавриновича.

Также прокурор рассказал, что проведен ряд экспертиз, общая сумма затрат на которые составляет 18 тыс. 384 грн.

Отвечая на вопрос судьи, понимает ли Александр Лавринович, в чем его обвиняют, сказал: "Вы знаете, тяжело понять бред ... Я это произведение (обвинительный акт - ред.) прослушал, но из этого понять, какие ко мне лично есть вопросы и претензии, я не могу".

Кроме того, экс-министр добавил, что даст показания во время судебного заседания, но в заключительной стадии.

Напомним, 17 апреля 2018 года защите экс-министра юстиции Украины Александра Лавриновича вручили обвинительный акт по делу возвращения к Конституции 1996 года.

Обвинительный акт относительно Лавриновича, который обвиняется в совершении по предварительному сговору действий, направленных на захват бывшим президентом Украины государственной власти (ч.2 ст.27, ч.1 ст.109 УК Украины), направили в суд 18 апреля.