Захисту Лавриновича вручили обвинувальний акт
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Захисту екс-міністра юстиції України Олександра Лавриновича вручили обвинувальний акт у справі повернення до Конституції 1996 року. Про це написав на своїй сторінці у Facebook адвокат екс-міністра Євген Солодко, передає УНН.
"17 квітня 2018 року - апогей прокурорської нісенітниці щодо Олександра Володимировича Лавриновича - 5 хвилин тому в адвокатському офісі стороні захисту вручений обвинувачувальний акт", - написав він.
За словами Солодка, очікувалося, що після рішення Апеляційного суду Києва, яким підозру було визнано необґрунтованою у зв'язку з відсутністю події кримінального правопорушення, а запобіжний захід скасовано, ГПУ закриє справу. Однак, цього не сталося.
Як повідомляв УНН, Печерський райсуд обмежив захист Лавриновича з термінами ознайомлення матеріалів справи до 12 квітня.
Нагадаємо, у грудні 2017 року Департамент спецрозслідувань ГПУ завершив досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича стосовно повернення до Конституції 1996 року.
Лавринович повідомляв, що за його зверненням НАБУ розпочало кримінальне провадження, в якому фігурують слідчий, прокурор Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України та суддя Печерського районного суду Києва, стосовно притягнення його як завідомо невинної особи.