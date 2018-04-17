Защите Лавриновича вручили обвинительный акт
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Защиты экс-министра юстиции Украины Александра Лавриновича вручили обвинительный акт по делу возвращение к Конституции 1996 года. Об этом написал на своей странице в Facebook адвокат экс-министра Евгений Солодко, передает УНН.
"17 апреля 2018 года - апогей прокурорской ерунды в отношении Александра Владимировича Лавриновича - 5 минут назад в адвокатском офисе стороне защиты вручен обвинительный акт", - написал он.
По словам Солодко, ожидалось, что после решения Апелляционного суда Киева, которым подозрение было признано необоснованным в связи с отсутствием события уголовного правонарушения, а мера пресечения отменена, ГПУ закроет дело. Однако, этого не произошло.
Как сообщал УНН, Печерский райсуд ограничил защиту Лавриновича в сроках ознакомления с материалами дела до 12 апреля.
Напомним, в декабре 2017 года Департамент спецрасследований ГПУ завершил досудебное расследование в уголовном производстве в отношении экс-министра юстиции Александра Лавриновича о возвращении к Конституции 1996 года.
Лавринович сообщал, что по его обращению НАБУ начало уголовное производство, в котором фигурируют следователь, прокурор Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины и судья Печерского районного суда Киева, о привлечении его в качестве заведомо невиновного лица.