ГПУ передала до суду справу Лавриновича
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Генеральна прокуратура України передала до Печерського районного суду Києва обвинувальний акт стосовно колишнього міністра юстиції Олександра Лавриновича у справі щодо повернення до Конституції 1996 року. Про це УНН повідомили у ГПУ.
"Справу передали до Печерського суду вчора", - сказали у Генпрокуратурі.
Нагадаємо, 17 квітня захисту екс-міністра юстиції України Олександра Лавриновича вручили обвинувальний акт у справі повернення до Конституції 1996 року.
Як повідомляв УНН, Печерський райсуд обмежив захист Лавриновича з термінами ознайомлення матеріалів справи до 12 квітня.
У грудні 2017 року Департамент спецрозслідувань ГПУ завершив досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича стосовно повернення до Конституції 1996 року.
Лавринович повідомляв, що за його зверненням НАБУ розпочало кримінальне провадження, в якому фігурують слідчий, прокурор Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України та суддя Печерського районного суду Києва, стосовно притягнення його як завідомо невинної особи.