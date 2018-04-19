ГПУ передала в суд дело Лавриновича

"Дело передали в Печерский суд вчера", - сказали в Генпрокуратуре.

Напомним, 17 апреля защите экс-министра юстиции Украины Александра Лавриновича вручили обвинительный акт по делу возвращения к Конституции 1996 года.

Как сообщал УНН, Печерский райсуд ограничил защиту Лавриновича со сроками ознакомления материалов дела до 12 апреля.

В декабре 2017 года Департамент спецрасследований ГПУ завершил досудебное расследование в уголовном производстве в отношении экс-министра юстиции Александра Лавриновича относительно возвращения к Конституции 1996 года.

Лавринович сообщал, что по его обращению НАБУ начало уголовное производство, в котором фигурируют следователь, прокурор Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины и судья Печерского районного суда Киева, относительно привлечения его в качестве заведомо невиновного лица.