У справі Лавриновича проведено експертиз на 18,4 тис. грн - обвинувачення
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У Подільському районному суді Києва сторона обвинувачення зачитала обвинувальний акт щодо колишнього міністра юстиції України Олександра Лавриновича. Слідством було проведено низку експертиз на загальну суму 18,4 тис. грн, передає кореспондент УНН.
"Лавринович ... обвинувачується у виконанні дій, направлених на захоплення державної влади, вчиненого за змовою, тобто, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27 ч.1 ст. 109 Кримінального кодексу України в редакції від 1.09.2001 року. Обтяжуючих та пом'якшуючих обставин під час досудового розслідування не встановлено", - зачитав прокурор резулятивну частину обвинувального акту стосовно Лавриновича.
Також прокурор розповів, що проведено низку експертиз, загальна сума витрат на які становить 18 тис. 384 грн.
Відповідаючи на запитання головуючого судді, чи розуміє Олександр Лавринович, в чому його звинувачують, сказав: "Ви знаєте, тяжко зрозуміти марення... Я цей твір (обвинувальний акт - ред.) прослухав, але з цього зрозуміти, які до мене особисто є питання і претензії, я не можу".
Крім того, екс-міністр додав, що надасть свідчення під час судового засідання, але на заключній стадії.
Нагадаємо, 17 квітня 2018 року захисту екс-міністра юстиції України Олександра Лавриновича вручили обвинувальний акт у справі повернення до Конституції 1996 року.
Обвинувальний акт щодо Лавриновича, який обвинувачується у вчиненні за попередньою змовою дій, направлених на захоплення колишнім президентом України державної влади (ч.2 ст.27, ч.1 ст.109 КК України), скерували до суду 18 квітня.