В деле генерала Назарова проведут военно-судебную экспертизу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Днепровский апелляционный суд удовлетворил ходатайство генерала Виктора Назарова о проведении военно-судебной экспертизы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Днепровского апелляционного суда.
Сообщается, что сегодня в Днепровском апелляционном суде продолжили рассмотрение уголовного производства по апелляционным жалобам защитника Турик М. в интересах обвиняемого Назарова В. и представителя Министерства обороны Украины Леонова В. на приговор Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области от 27 марта 2017 года.
Во время судебного заседания коллегия судей частично удовлетворила ходатайство генерала Назарова о назначении военно-судебной экспертизы, поручили провести Киевском научно-исследовательском института судебных экспертиз.
Таким образом, рассмотрение уголовного производства будет продолжено после получения результатов экспертизы.
Напомним, 27 марта 2017 года Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области признал генерал-майора Назарова виновным в халатности по ч. 3 ст. 425 УК Украины по делу о сбивании Ил-76 и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы.
В апреле 2017 года защита обжаловала приговор. В апелляционной жалобе защита просит суд отменить приговор и закрыть уголовное производство против Назарова.