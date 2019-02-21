В деле генерала Назарова проведут военно-судебную экспертизу

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 58314 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 78482 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 129603 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129732 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129436 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124903 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160372 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117810 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141412 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145270 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В деле генерала Назарова проведут военно-судебную экспертизу

В деле генерала Назарова проведут военно-судебную экспертизу

Киев  •  УНН

 • 8353 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Днепровский апелляционный суд удовлетворил ходатайство генерала Виктора Назарова о проведении военно-судебной экспертизы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Днепровского апелляционного суда.

Сообщается, что сегодня в Днепровском апелляционном суде продолжили рассмотрение уголовного производства по апелляционным жалобам защитника Турик М. в интересах обвиняемого Назарова В. и представителя Министерства обороны Украины Леонова В. на приговор Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области от 27 марта 2017 года.

Во время судебного заседания коллегия судей частично удовлетворила ходатайство генерала Назарова о назначении военно-судебной экспертизы, поручили провести Киевском научно-исследовательском института судебных экспертиз.

Таким образом, рассмотрение уголовного производства будет продолжено после получения результатов экспертизы.

Напомним, 27 марта 2017 года Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области признал генерал-майора Назарова виновным в халатности по ч. 3 ст. 425 УК Украины по делу о сбивании Ил-76 и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы.

В апреле 2017 года защита обжаловала приговор. В апелляционной жалобе защита просит суд отменить приговор и закрыть уголовное производство против Назарова.

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