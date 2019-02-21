У справі генерала Назарова проведуть військово-судову експертизу

Повідомляється, що сьогодні у Дніпровському апеляційному суді продовжили розгляд кримінального провадження за апеляційними скаргами захисника Турик М. в інтересах обвинуваченого Назарова В. та представника Міністерства оборони України Леонова В. на вирок Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 27 березня 2017 року.

Під час судового засідання колегія суддів частково задовольнила клопотання генерала Назарова щодо призначення військово-судової експертизи, яку доручили провести Київському науково-дослідному інституту судових експертиз.

Таким чином, розгляд кримінального провадження буде продовжено після отримання результатів експертизи.

Нагадаємо, 27 березня 2017 року Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав генерал-майора Назарова винним у недбалості за ч. 3 ст. 425 КК України у справі про збиття Іл-76 і призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

У квітні 2017 року захист оскаржив вирок. В апеляційній скарзі захист просить суд скасувати вирок і закрити кримінальне провадження проти Назарова.