Суд засудив генерал-майора В.Назарова до 7 років за гратами
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав генерал-майора Віктора Назарова винним у недбалості за ч.3 ст.425 ККУ у справі про збиття Іл-76 і призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі, передає УНН.
"Суд ухвалив Назарова Віктора Миколайовича визнати винним за ч.3 ст.425 ККУ і призначити йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі, стягнути з Назарова на користь держави витрати на судові експертизи", - зазначила суддя.
За її словами, на міністерство оборони має бути покладений обов’язок відшкодувати потерпілим матеріальну шкоду, спричинену загибеллю 49 військовослужбовців.
Крім того, суддя зазначила, що "суд вважає за можливе не застосовувати до Назарова додаткового покарання і не позбавляти його звання генерал-майора".
Нагадаємо, генерал-майора ЗСУ В.Назарова звинувачують у службовій халатності. За думкою потерпілих, військовий винен у катастрофі Іл-76, під час якої загинуло 40 бійців АТО та 9 членів екіпажу.
Також нагадаємо, потерпілі у катастрофі Іл-76 просили "посадити" В.Назарова на 49 років.