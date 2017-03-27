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Суд приговорил генерал-майора В.Назарова до 7 лет за решеткой

Суд приговорил генерал-майора В.Назарова до 7 лет за решеткой

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области признал генерал-майора Виктора Назарова виновным в халатности по ч.3 ст.425 УК Украины по делу о сбитии Ил-76 и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы, передает УНН.

"Суд утвердил Назарова Виктора Николаевича признать виновным по ч.3 ст.425 УК и назначить ему наказание в виде 7 лет лишения свободы, взыскать с Назарова в пользу государства расходы на судебные экспертизы", - отметила судья.

По ее словам, на Министерство обороны должна быть возложена обязанность возместить потерпевшим материальный ущерб, причиненный гибелью 49 военнослужащих.

Кроме того, судья отметила, что "суд считает возможным не применять к Назарову дополнительного наказания и не лишать его звания генерал-майора".

Напомним, генерал-майора ВСУ В.Назарова обвинили в служебной халатности. По мнению потерпевших, военный виноват в катастрофе Ил-76, во время которой погибло 40 бойцов АТО и 9 членов экипажа.

Также напомним, пострадавшие в катастрофе Ил-76 просили "посадить" В.Назарова на 49 лет.

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