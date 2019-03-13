В делах о коррупции вокруг структур "Укроборонпрома" осуждены 77 человек - ГПУ

"В общем реестре дел находится 480 уголовных производств, которые так или иначе касаются концерна "Укроборонпром", установленные убытки на 350 млн грн, но это предварительные данные, которые еще надо доказать. Военная прокуратура объявила о подозрении 112 лицам, в суд ГПУ вместе с военной прокуратурой отправила 111 производств и мы имеем 77 человек осужденных приговором суда", - отметил Луценко.

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По его словам, среди осужденных - бывшие директора Львовского и Киевского бронетанковых заводов, а также бывший директор Николаевского судоремонтного завода.

Как сообщал УНН, после обнародования журналистского расследования в Украине разгорелся сканадал о коррупции в оборонной сфере. На фоне этого был уволен первый заместитель секретаря СНБО Олега Гладковский. НАБУ возбудило дело в отношении возможной коррупции в оборонной сфере после журналистского расследования. Впоследствии НАБУ провело обыски у Гладковского и других фигурантов "оборонного" дела.