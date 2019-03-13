У справах щодо корупції навколо структур "Укроборонпрому" засуджені 77 осіб - ГПУ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У справах щодо корупції навколо структур державного концерну "Укроборонпром" уже засуджені 77 осіб, серед яких, у тому числі, колишні керівники підприємств. Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко на позачерговому розширеному засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання у Збройних Силах України та корупції в "Укроборонпромі", передає кореспондент УНН.
"У загальному реєстрі справ перебуває 480 кримінальних проваджень, які так чи інакше стосуються концерну "Укроборонпром", встановлені збитки на 350 млн грн, але це попередні дані, які ще треба довести. Військова прокуратура оголосила про підозру 112 особам, до суду ГПУ разом із Військовою прокуратурою відправила 111 проваджень і ми маємо 77 осіб засуджених вироком суду", - зазначив Луценко.
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За його словами, серед засуджених осіб – колишні директори Львівського і Київського бронетанкових заводів, а також колишній директор Миколаївського судноремонтного заводу.
Як повідомляв УНН, після оприлюднення журналістського розслідування в Україні розгорівся сканадал щодо корупції в оборонній сфері. На фоні цього було звільнено першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. НАБУ порушило справу щодо ймовірної корупції в оборонній сфері після журналістського розслідування. Згодом НАБУ провело обшуки у Гладковських та інших фігурантах "оборонної" справи.