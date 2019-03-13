Холодницький відсторонив старшого прокурора по "оборонній справі"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прийняв рішення про відсторонення старшого прокурора у справі щодо розкрадання державних коштів через структури "Укроборонпрому". Про це повідомив голова САП Назар Холодницький на позачерговому розширеному засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання у Збройних Силах України та корупції в "Укроборонпромі", передає кореспондент УНН.
"Я прийняв рішення про відсторонення старшого прокурора групи прокурорів від ведення процесуального керівництва через фактично провал у процесуальному керівництві у провадженні", - зазначив Холодницький.
При цьому він висловив незадоволення роботою НАБУ у справі, оскільки бюро, зокрема, "незрозуміло навіщо" проводило обшуки у фігурантів справи, коли скандал навколо оборонної сфери був уже в самому розпалі.
Як повідомляв УНН, після оприлюднення журналістського розслідування в Україні розгорівся сканадал щодо корупції в оборонній сфері. На фоні цього було звільнено першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.
НАБУ порушило справу щодо ймовірної корупції в оборонній сфері після журналістського розслідування.
Згодом НАБУ провело обшуки у Гладковських та інших фігурантах "оборонної" справи.