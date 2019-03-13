Холодницкий отстранил старшего прокурора по "оборонному делу"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры принял решение об отстранении старшего прокурора по делу о хищении государственных средств через структуры "Укроборонпрома". Об этом сообщил глава САП Назар Холодницкий на внеочередном расширенном заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных Силах Украины и коррупции в "Укроборонпроме", передает корреспондент УНН.
"Я принял решение об отстранении старшего прокурора группы прокуроров от ведения процессуального руководства из-за фактически провала в процессуальном руководстве в производстве", - отметил Холодницкий.
При этом он выразил недовольство работой НАБУ по делу, поскольку бюро, в частности, "непонятно для чего" проводило обыски у фигурантов дела, когда скандал вокруг оборонной сферы был уже в самом разгаре.
Как сообщал УНН, после обнародования журналистского расследования в Украине разгорелся сканадал о коррупции в оборонной сфере. На фоне этого был уволен первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский.
НАБУ возбудило дело в отношении возможной коррупции в оборонной сфере после журналистского расследования.
Впоследствии НАБУ провело обыски у Гладковского и других фигурантов "оборонительной" дела.