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В списках партии Зеленского - стрит-художник, уличенный СМИ в растрате бюджетных денег

Киев • УНН

 • 17120 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Режиссер и художник Гео Лерос баллотируется под 23 номером от партии “Слуга народа” на парламентские выборы. Обнаружив кандидата в обновленных списках политической силы президента, журналисты сразу припомнили Леросу, настоящее имя которого Курехян Георг Багратович, скандальные муралы и осваивание бюджетных средств, передает УНН.

В списках партии Зеленского - стрит-художник, уличенный СМИ в растрате бюджетных денег

Так, в конце 2018 года в рамках проекта Мининформполитики государство выделило более 3,6 млн грн на работу 8 европейских художников в метро “Осокори”. Каждый из них должен был нарисовать свою картину, которая входила в общую серию из 8 рисунков. Режиссером и главным ответственным за проект был именно Гео Лерос. Однако, как выяснила журналист телеканала СТБ Алена Лукьянова, приглашенные иностранные художники рисовали свои работы абсолютно бесплатно, хотя в смете, которую оплачивали бюджетными деньгами, четко было написано, что работа каждого из них якобы оплачивалась из расчета 500 грн за 1 кв. метр.

Тогда в Мининформполитики заявили, что не знали об этом, не знали, что художники рисуют бесплатно, и пообещали в этом разобраться. Чем закончилась история — до сих пор не ясно.

Сам Гео Лерос, комментируя ситуацию, заявил, что 3,6 млн грн за работу художникам (которые за нее не брали никаких денег): “это не дорого”.

Еще один скандальный мурал новоиспеченного кандидата в депутаты расположен на 16-этажном доме по бульвару Леси Украинки, 36-б. Гео снова был главным режиссером проекта.

Мурал на бульваре по задумке должен был быть посвящен красоте и силе украинских женщин, но, как оказалось, был посвящен только одной.

Девушкой, с которой рисовали мурал, оказалась дочерью бывшего первого замглавы КГГА Игоря Никонова — Валерия. По началу девушка не признавала свое изображение на стене дома, и называла свой портрет “собирательным образом”. Но вскоре журналисты опубликовали фото, как Валерия позировала художникам в строительной люльке, которая висела на торце того же дома, где и нарисован известный мурал.

Гео Лерос на личной странице в Facebook, тем временем, подтвердил, что идет в Раду.

Напомним, ранее УНН писал о Кирилле Москаленко, сыне экс-мера Кропивницкого, уличенного в сомнительных тендерах, который также идет на выборы под флагом “Слуги народа”. 

Еще один списочник партии Зеленского, “деятельность” которого освещал УНН, уже снял свою кандидатуру. Речь о Юрии Гусеве. Однако, по информации наших источников, теперь он претендует на губернаторское кресло.

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