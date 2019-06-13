У списках партії Зеленського - стріт-художник, викритий ЗМІ у розтраті бюджетних грошей

Так, наприкінці 2018 року в межах проекту Мінінформполітики держава виділила понад 3,6 млн грн на роботу 8 європейських художників в метро "Осокорки". Кожен з них повинен був намалювати свою картину, яка входила в загальну серію з 8 малюнків. Режисером і головним відповідальним за проект був саме Гео Лерос. Однак, як з'ясувала журналіст телеканалу СТБ Олена Лук'янова, запрошені іноземні художники малювали свої роботи абсолютно безплатно, хоча у кошторисі, який оплачували бюджетними грошима, чітко було написано, що робота кожного з них нібито оплачувалася з розрахунку 500 грн за 1 кв. метр.

Тоді у Мінінформполітики заявили, що не знали про це, не знали, що художники малюють безплатно, і пообіцяли в цьому розібратися. Чим закінчилася історія - досі не ясно.

Сам Гео Лерос, коментуючи ситуацію, заявив, що 3,6 млн грн за роботу художникам (які за неї не брали ніяких грошей): "це не дорого".

Ще один скандальний мурал новоспеченого кандидата у депутати - на 16-поверховому будинку по бульвару Лесі Українки, 36-б. Гео знову був головним режисером проекту.

Мурал на бульварі за задумом повинен був бути присвячений красі та силі українських жінок, але, як виявилося, був присвячений лише одній.

Дівчиною, з якої малювали мурал, виявилася донькою колишнього першого заступника голови КМДА Ігоря Ніконова - Валерія. Спочатку дівчина не визнавала своє зображення на стіні будинку, та називала свій портрет "збірним образом". Але невдовзі журналісти опублікували фото, як Валерія позувала художникам у будівельній люльці, яка висіла на торці того ж будинку, де і намальований відомий мурал.

Гео Лерос на особистій сторінці в Facebook, тим часом, підтвердив, що йде в Раду.

Нагадаємо, раніше УНН писав про Кирила Москаленка, сина екс-мера Кропивницького, викритого у сумнівних тендерах, який також йде на вибори під прапором "Слуги народу".

Ще один "списочник" партії Зеленського, "діяльність" якого висвітлював УНН, уже зняв свою кандидатуру. Йдеться про Юрія Гусєва. Однак, за інформацією наших джерел, тепер він претендує на губернаторське крісло.