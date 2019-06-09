В Сочи столкнулись автобусы: есть пострадавшие

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 7804 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 28751 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 108846 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 106504 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134825 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143389 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129568 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129978 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131194 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153317 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Сочи столкнулись автобусы: есть пострадавшие

В Сочи столкнулись автобусы: есть пострадавшие

Киев  •  УНН

 • 6907 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. В воскресенье утром в российском городе Сочи произошло столкновение двух пассажирских автобусов. В результате ДТП пострадали двенадцать человек, передает со ссылкой на ТАСС.

"12 пострадавших, погибших нет. Задействованы уже 19 бригад скорой помощи. Пострадавших госпитализируют в лечебные учреждения города", - сообщили агентству в мэрии города.

Ранее полиция сообщала о 11 пострадавших, в числе которых один ребенок. По данным правоохранительных органов, один автобус не уступил дорогу другому.

Как сообщал УНН, 6 июня в городе Дубай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса. В результате ДТП 15 человек погибли и десятки получили ранения.

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