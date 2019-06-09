В Сочи столкнулись автобусы: есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. В воскресенье утром в российском городе Сочи произошло столкновение двух пассажирских автобусов. В результате ДТП пострадали двенадцать человек, передает со ссылкой на ТАСС.
"12 пострадавших, погибших нет. Задействованы уже 19 бригад скорой помощи. Пострадавших госпитализируют в лечебные учреждения города", - сообщили агентству в мэрии города.
Ранее полиция сообщала о 11 пострадавших, в числе которых один ребенок. По данным правоохранительных органов, один автобус не уступил дорогу другому.
Как сообщал УНН, 6 июня в городе Дубай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса. В результате ДТП 15 человек погибли и десятки получили ранения.