У Сочі зіткнулися туристичні автобуси: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. У неділю вранці в російському місті Сочі відбулося зіткнення двох пасажирських автобусів. В результаті ДТП постраждало дванадцять осіб, передає УНН, посилаючись на ТАСС.
"12 постраждалих, загиблих немає. Задіяно вже 19 бригад швидкої допомоги. Постраждалих госпіталізують в лікувальні установи міста", - повідомили агентству в мерії міста.
Раніше поліція повідомляла про 11 постраждалих, в числі яких одна дитина. За даними правоохоронних органів, один автобус не поступився дорогою іншому.
Як повідомляв УНН, 6 червня в місті Дубай сталася дорожньо-транспортна пригода за участю рейсового автобуса. В результаті ДТП 15 людей загинули і десятки отримали поранення.