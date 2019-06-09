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У Сочі зіткнулися туристичні автобуси: є постраждалі

У Сочі зіткнулися туристичні автобуси: є постраждалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. У неділю вранці в російському місті Сочі відбулося зіткнення двох пасажирських автобусів. В результаті ДТП постраждало дванадцять осіб, передає УНН, посилаючись на ТАСС.

"12 постраждалих, загиблих немає. Задіяно вже 19 бригад швидкої допомоги. Постраждалих госпіталізують в лікувальні установи міста", - повідомили агентству в мерії міста.

Раніше поліція повідомляла про 11 постраждалих, в числі яких одна дитина. За даними правоохоронних органів, один автобус не поступився дорогою іншому.

Як повідомляв УНН, 6 червня в місті Дубай сталася дорожньо-транспортна пригода за участю рейсового автобуса. В результаті ДТП 15 людей загинули і десятки отримали поранення.

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