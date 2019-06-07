В Дубаї пасажирський автобус потрапив у ДТП, 17 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Щонайменше 17 людей загинули в четвер у результаті аварії за участю автобуса в Дубаї. Про це в четвер повідомляється в офіційному Twitter поліції Дубая, передає УНН.
За даними газети Gulf News, інцидент стався близько 17:40 за місцевим часом (16:40 Київ).
Як зазначило видання, мова йде про автобус з оманськими номерами, в якому знаходився 31 турист.
Інформації про національність пасажирів, а також причини події поки не надходило.
Нагадаємо, одномоторний літак Diamond DA42, що належав корпорації Honeywell, розбився в четвер, 16 травня, у міжнародному аеропорту Дубаї.