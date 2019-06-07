В Дубае пассажирский автобус попал в ДТП, 17 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. По меньшей мере 17 человек погибли в четверг в результате аварии с участием автобуса в Дубае. Об этом в четверг сообщается в официальном Twitter полиции Дубая, передает УНН.
По данным газеты Gulf News, инцидент произошел около 17:40 по местному времени (16:40 Киев).
Как отметило издание, речь идет об автобусе с оманскими номерами, в котором находился 31 турист.
Информации о национальности пассажиров, а также причины произошедшего пока не поступало.
Напомним, одномоторный самолет Diamond DA42, принадлежавший корпорации Honeywell, разбился в четверг, 16 мая, в международном аэропорту Дубаи.