В "Слуге народа" заявили, что скорее всего заседание по снятию Разумкова будет вести Гетманцев

КИЕВ. 4 октября. УНН. Скорее всего вести заседание по снятию Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады будет народный депутат от "Слуги народа" Данил Гетманцев, ведь он не подписывал подписные листы за его отставку. Об этом рассказал первый заместитель председателя депутатской фракции "Слуги народа" Александр Корниенко во время брифинга, передает корреспондент УНН.