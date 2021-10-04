У "Слузі народу" розходяться версії про розгляд відставки Разумкова цього тижня

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“За нашою інформацією, верифікація підписів по попередніх всіх підписних листах, ми оцінили, проаналізували, по всіх позачергових сесіях, засіданнях, займала не більше ніж пів дня. Тобто, якщо ми протягом кількох годин, півтори години, спрямуємо листи до голови Верховної Ради, згідно з Регламентом, до вечора якщо ці підписи будуть проверифіковані, згідно з Регламентом, на наступний день, завтра ми маємо розглянути питання про питання так зване, тобто обговорити процедуру і коли буде відбуватися це засідання”, — розповів Корнієнко під час брифінгу у понеділок.

Деталі

За його словами, воно може відбуватися протягом будь-якого часу.

“Прямо і на наступний день, але не пізніше ніж за 10 днів. Є певний строк щодо двох днів на підготовку звіту голови ВР, але цей строк не обмежує можливість розгляду. Тобто, якщо він обмежує, що це не пізніше як два дні. Тобто, якщо ми, наприклад, призначаємо розгляд питання за п’ять днів, то за три дні має дати він звіт. Але якщо ми призначаємо за один день, то не зрозуміло, чи це є обмеження, це не є обмеженням, на нашу думку. Також є звіт голови Рахункової палати. Ми провели з ними консультації попередні, там строки дуже довгі — місяць, півтора місяці. Я думаю, це вже буде в робочому порядку, він також не є обов’язковим для голосування. Я думаю, якщо ми будемо просуватися зараз в межах Регламенту без апаратних шпиньок, то ми можемо на цьому тижні це питання вирішити”, — зазначив Корнієнко.

Окрім того, він додав, що на позачергове засідання це питання про відкликання голови Верховної Ради не можна виносити.

“Це питання виноситься в рамках пленарних засідань”, — сказав Корнієнко.

Своєю чергою, народний депутат від “Слуги народу” Данило Гетманцев у коментарі журналістам заявив, що в “Слузі народу” не планують розглядати відставку Разумкова цього тижня. “Ми будемо йти за буквою Регламенту, не будемо його порушувати, тому зараз проводимо консультації, коли питання буде в порядку денному”, — сказав Гетманцев.

Доповнення

2 жовтня народні депутати від “Слуги народу” у Трускавці зібрали понад 150 підписів під колективною ініціативою про відкликання голови Верховної Ради Разумкова.

Дмитро Разумков 4 жовтня заявляв, що за Регламентом, поточного пленарного тижня питання щодо відкликання голови Верховної Ради суто фізично не зможуть розглянути.

Також сьогодні Разумков заявив, що процедури, у тому числі відкликання з посади голови Верховної Ради України, відбувається за Регламентом.