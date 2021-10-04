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В "Слуге народа" расходятся версии о рассмотрении отставки Разумкова на этой неделе

В "Слуге народа" расходятся версии о рассмотрении отставки Разумкова на этой неделе

Киев  •  УНН

 • 25683 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Первый заместитель председателя депутатской фракции "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что на этой неделе вопрос об отзыве председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова возможно рассмотреть. Однако, позиция по этому вопросу внутри монобильшинства не у всех совпадает, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"По нашей информации, верификация подписей по предварительным всем подписным листам, мы оценили, проанализировали, по всем внеочередным сессиям, заседаниям, занимала не больше чем полдня. То есть, если мы в течение нескольких часов, полтора часа, направим письма председателю Верховной Рады, согласно Регламенту, к вечеру если эти подписи будут проверифицированы, согласно Регламенту, на следующий день, завтра мы должны рассмотреть вопрос о вопросе так называемом, то есть обсудить процедуру и когда будет проходить это заседание", - рассказал Корниенко во время брифинга в понедельник.

Детали

По его словам, оно может проходить в течение любого времени.

"Прямо и на следующий день, но не позднее чем за 10 дней. Есть определенный срок по двум дням на подготовку отчета председателя ВР, но этот срок не ограничивает возможность рассмотрения. То есть, если он ограничивает, что это не позднее двух дней. То есть, если мы, например, назначаем рассмотрение вопроса за пять дней, то за три дня должен дать он отчет. Но если мы назначаем за один день, то не понятно, является ли это ограничением, это не является ограничением, по нашему мнению. Также есть отчет председателя Счетной палаты. Мы провели с ними консультации предыдущие, там сроки очень длинные - месяц, полтора месяца. Я думаю, это уже будет в рабочем порядке, он также не является обязательным для голосования. Я думаю, если мы будем продвигаться сейчас в рамках Регламента без аппаратных шпилек, то мы можем на этой неделе этот вопрос решить", - отметил Корниенко.

Кроме того, он добавил, что на внеочередное заседание это вопрос об отзыве председателя Верховной Рады нельзя выносить.

"Этот вопрос выносится в рамках пленарных заседаний", - сказал Корниенко.

В свою очередь, народный депутат от "Слуги народа" Данил Гетманцев в комментарии журналистам заявил, что в "Слуге народа" не планируют рассматривать отставку Разумкова на этой неделе. "Мы будем следовать букве Регламента, не будем его нарушать, поэтому сейчас проводим консультации, когда вопрос будет в повестке дня", - сказал Гетманцев.

Дополнение

2 октября народные депутаты от "Слуги народа" в Трускавце собрали более 150 подписей под коллективной инициативе об отзыве председателя Верховной Рады Разумкова.

Дмитрий Разумков 4 октября заявлял, что по Регламенту, на текущей пленарной неделе вопрос об отзыве председателя Верховной Рады чисто физически не смогут рассмотреть.

Также сегодня Разумков заявил, что процедуры, в том числе отзыва с должности председателя Верховной Рады Украины, происходят по Регламенту.

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