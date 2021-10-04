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Разумков: відкликання з посади голови ВР відбудеться за регламентом

Разумков: відкликання з посади голови ВР відбудеться за регламентом

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Процедури, у тому числі відкликання з посади голови Верховної Ради України, відбувається за Регламентом. Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Я бачив у ЗМІ інформацію про те, що голосування може відбутись у вівторок-середу. Хотів би всім нагадати, що ми живемо з вами за Регламентом. І процедури, у тому числі відкликання з посади голови Верховної Ради України, відбуваються за Регламентом, згідно зі 76, 77 ст., інакшого не буде, поки я голова Верховної Ради, тут буде працювати закон”, — сказав Разумков.

“Потім, що буде — подивимось. Можемо робити так, як це було в позаминулий четвер. Але поки що Регламент і Конституція будуть працювати і в стінах Верховної Ради, і за її межами”, — додав він.

Деталі

Так, з його слів, підписні листи щодо питання про відкликання з посади голови Верховної Ради України на прохання спочатку фракції, потім народного депутата, голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії були видані у той самий день, “аж два пакети”.

Додамо

Відповідно до Регламенту, рішення про включення до порядку денного сесії Верховної Ради питання про відкликання з посади голови ВР приймається на пленарному засіданні, наступному за днем внесення такої пропозиції. Одночасно Верховна Рада дає доручення Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису ВР в поточному році.

Розгляд питання про відкликання голови Верховної Ради з посади за рішенням більшості народних депутатів від конституційного складу ВР включається до порядку денного сесії Верховної Ради у визначений нею день, але не пізніш як на десятий день після включення цього питання до порядку денного сесії.

Контекст

2 жовтня народні депутати від “Слуги народу” у Трускавці зібрали понад 150 підписів під колективною ініціативою про відкликання голови Верховної Ради Разумкова.

Речниця “Слуги народу” Юлія Палійчук повідомила, що депутати в понеділок, 4 жовтня, розпочнуть процедуру відкликання Разумкова.

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