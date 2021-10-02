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Офіційно: "слуги народу" зібрали понад 150 підписів за відставку Разумкова

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Народні депутати від "Слуги народу" у Трускавці вже зібрали понад 150 підписів під колективною ініціативою про відкликання Голови Верховної Ради України. Про це повідомила речниця “Слуги народу” Юлія Палійчук у Telegram, передає УНН.

Цитата

"Станом на 17:30 під колективною ініціативою про відкликання Голови Верховної Ради України зібрано понад 150 підписів народних депутатів України", - написала Палійчук.

Раніше

Спікер Верховної Ради Дмитро запросив в понеділок, 4 вересня “Слуг народу” на засідання фракції, де зможе відповісти на всі запитання щодо своєї діяльності за останні два роки.

Що було раніше

30 вересня голова фракції “Слуга народу” у ВР Давид Арахамія попросив у спікера Дмитра Разумкова підписні листи за його відставку з посади голови Верховної Ради.

Пізніше прессекретар Дмитра Разумкова Ольга Туній повідомила, що лист про відкликання голови парламенту Дмитра Разумкова був направлений головою депутатської фракції “Слуга народу” Давидом Арахамією саме від імені фракції, а не за його ініціативою.

Згодом надійшло друге звернення щодо підписних листів про відкликання з посади голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. На цей раз від народного депутата України Давида Арахамії.

Додамо

Як повідомило УНН інформоване джерело, народні депутати на з’їзді фракції “Слуга народу” обговорять питання відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Окрім того, Арахамія заявляв, що Разумков був делегований на свою посаду фракцією “Слуга народу” та може бути замінений, якщо в нього не співпадають думки з монобільшістю.

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