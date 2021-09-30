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Арахамія запросив підписні листи для зняття спікера ВР Разумкова

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Голова фракції "Слуга народу" у ВР Давид Арахамія запросив у спікера Дмитра Разумкова підписні листи за його відставку з посади голови Верховної Ради. Про це повідомив сам Разумков, пообіцявши, що сьогодні колеги отримають такі підписні листи, пише УНН.

Цитата:

"Очікувано, колеги прийшли за підписними листами про відкликання мене з посади голови Верховної Ради України. Відповідну пропозицію подав голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія", - написав Разумков у Facebook, оприлюднивши відповідне звернення.

Про це повідомляють і з депутатського корпусу.

Яка реакція Разумкова

Разумков заявив у відповідь на таке звернення, що "як і обіцяв", зволікати з процесом не буде.

"Одразу розписав документ на Апарат Верховної Ради України... Сьогодні колеги отримають підписні листи. Продуктивної роботи у Трускавці!" - зазначив голова ВР.

Контекст

З'їзд фракції "Слуга народу" пройде з 1 по 3 жовтня в Трускавці за участю Президента України Володимира Зеленського.

Останні кілька тижнів ЗМІ активно публікують інформацію про можливу відставку Дмитра Разумкова. Зазначалося, що у Верховній Раді йде активний збір підписів за його відставку. Також ходили чутки про можливу зміну Разумкова на його першого заступника Руслана Стефанчука, який є більш лояльною до Президента фігурою. Сам голова парламенту заявив, що він "не стане триматися за посаду", якщо ініціюють його відставку. До слова, в парламент в 2019 році "слуг народу" вів саме Дмитро Разумков, проте потім покинув посаду голови політсили.

При цьому раніше народний депутат від "Слуги народу" Олексій Устенко в коментарі УНН розповів, що "слуги народу" наразі не збирають підписи за відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова. Але не виключив, що це питання все ж буде порушуватися.

Українські Національні Новини

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