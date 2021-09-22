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Большое выездное заседание фракции "Слуга народа": Корниенко заявил, что действительно рассматриваются отели Трускавца

Большое выездное заседание фракции "Слуга народа": Корниенко заявил, что действительно рассматриваются отели Трускавца

Киев  •  УНН

 • 25220 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Сейчас рассматривают отели Трускавца для проведения большого заседания фракции “Слуга народа” с участием Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом журналистам в кулуарах Рады рассказал первый заместитель председателя депутатской фракции “Слуги народа” Александр Корниенко, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Сейчас действительно рассматриваются отели Трускавца. В Киеве мы не можем такое организовать, потому что здесь нет таких мощностей в гостиницах”, — сказал Корниенко.

По его словам, заседание состоится на следующих выходных.

“Это будет в пятницу, субботу и воскресенье. На следующих выходных. Основные события будут в пятницу... На входе будет ПЦР-тест. Я не знаю будем ли мы делать каждый день его. Точно в пятницу на въезде будут делать депутаты. Конечно, если есть сертификат о вакцинации, то можно не делать тест”, — рассказал Корниенко.

Также он добавил, что будут приглашены представители силовых ведомств, Генерального прокурора, председателя СБУ.

Кроме того, он отметил, что депутаты едут за свой счет.

Дополнение

Сначала в СМИ сообщали, что Зеленский во второй раз с 2019 года инициировал обучение депутатов фракции “Слуга народа” в Трускавце.

Позже народный депутат от “Слуги народа” Алексей Устенко сообщил, что в конце сентября планируется провести в Трускавце съезд партии “Слуга народа”.

В результате спикер “Слуги народа” Юлия Палийчук заявила, что фракция “Слуга народа” соберется на большое совещание с участием Президента Украины Владимира Зеленского в конце следующей недели. Встреча возможно состоится в одной из областей на западе Украины.

Напомним, в Трускавце Львовской области полностью вакцинированных от COVID-19 — не более 20% взрослого населения.

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