Велике виїзне засідання фракції "Слуга народу": Корнієнко заявив, що дійсно розглядаються готелі Трускавця
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Наразі розглядають готелі Трускавця для проведення великого засідання фракції “Слуга Народу” за участю Президента України Володимира Зеленського. Про це журналістам у кулуарах Ради розповів перший заступник Голови депутатської фракції “Слуги народу” Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.
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“Зараз дійсно розглядаються готелі Трускавця. В Києві ми не можемо таке організувати, тому що тут немає таких потужностей в готелях”, — сказав Корнієнко.
За його словами, засідання відбудеться на наступних вихідних.
“Це буде в п’ятницю, суботу та неділю. На наступних вихідних. Основні події будуть в п’ятницю... На вході буде ПЛР-тест. Я не знаю чи ми будемо робити кожного дня його. Точно в п’ятницю на заїзді будуть робити депутати. Звичайно, якщо є сертифікат про вакцинацію, то можна не робити тест”, — розповів Корнієнко.
Також він додав, що буде запрошено представників силових відомств, Генерального прокурора, голову СБУ.
Окрім того, він зазначив, що депутати їдуть за свій рахунок.
Доповнення
Спочатку у ЗМІ повідомляли, що Зеленський вдруге з 2019 року ініціював навчання депутатів фракції “Слуга народу” в Трускавці.
Пізніше народний депутат від “Слуги народу” Олексій Устенко повідомив, що наприкінці вересня планується провести в Трускавці з’їзд партії “Слуга народу”.
В результаті речниця “Слуги народу” Юлія Палійчук заявила, що фракція “Слуга Народу” збереться на велику нараду за участю Президента України Володимира Зеленського наприкінці наступного тижня. Зустріч можливо відбудеться в одній з областей на заході України.
Нагадаємо, у Трускавці Львівської області повністю вакцинованих від COVID-19 — трохи більше ніж 20% дорослого населення.