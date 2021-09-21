У Трускавці перед з'їздом "слуг" - не вакциновано повністю й чверті населення

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 • 24273 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. У Трускавці Львівської області, де наприкінці вересня планується провести з’їзд партії “Слуга народу", повністю вакцинованих від COVID-19 - трохи більше ніж 20% дорослого населення. Про це в коментарі УНН повідомила лікар загальної практики - сімейний лікар, завідувач відділення ПМД Трускавецької міської лікарні Надія Рибак.

Цитата:

"Вакцинованих першою дозою у нас 6589, другою дозою - 5331. Щодо відсотку з тих, хто мали бути вакциновані, першою дозою вакциновані 26,6%, другою дозою 21,5%", - повідомила Рибак.

Деталі

Лікарка відзначила, що на сьогодні у Трускавці - 28 хворих на COVID-19, які лікуються амбулаторно.

Доповнення

Раніше УНН писав, що наприкінці вересня планується провести в Трускавці з’їзд партії “Слуга народу”. З’їзд партії триватиме приблизно 2-3 дні.

Тим часом з 23 вересня в усіх регіонах України буде встановлено “жовту" карантинну зону, що передбачає посилення певних протиепідемічних обмежень.

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