Не навчання: "слуги народу" наприкінці вересня запланували з’їзд у Трускавці
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Наприкінці вересня планується провести в Трускавці з’їзд партії “Слуга народу”. Про це в коментарі УНН сказав народний депутат від “Слуги народу” Олексій Устенко.
Цитата:
“У кінці вересня планується проведення з’їзду партії "Слуга народу“ в Трускавці”, — сказав Устенко.
Деталі
Він зауважив, що це не буде навчання депутатів.
“Це не буде Трускавець 2.0”, — додав Устенко.
За його словами, з’їзд партії триватиме приблизно 2-3 дні.
Доповнення
У ЗМІ раніше повідомляли, що Зеленський вдруге з 2019 року ініціював навчання депутатів фракції “Слуга народу” в Трускавці.
Нагадаємо, з 29 липня по 4 серпня 2019 року нардепи “Слуги народу” проходили ініційований командою Володимира Зеленського тижневий освітній інтенсив у Трускавці з участю викладачів Київської школи економіки.