Вчилися на політиків: в Трускавці закінчилася школа Зе!депутата

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Як майбутні парламентарі заважали відпочивальникам СПА відвідувати

КИЇВ. 5 серпня. УНН. За тиждень ви чимало чули про школу Зе!депутата в Трускавці. Це 7-денний інтенсив, який майбутнім нардепам провела Київська школа економіки. Не за ідею, звісно, а на комерційній основі — за гроші. Чималі гроші. Скільки точно — не відомо. Ходили чутки, що партія заплатила за навчання 104 тисячі доларів, але президент школи Тимофій Мілованов посилається на комерційну таємницю, а представники “Слуги народу” посилаються на майбутній фінансовий звіт партії, мовляв, там і побачите. Словом, істинну цифру ми навряд чи дізнаємося. Як же все відбувалося описує кореспондент УНН

У партії пояснили, що навчання вирішили проводити в “Rixos Прикарпаття”, адже ніде більше не змогли знайти стільки місця для розміщення та навчання парламентських абітурієнтів. А ви як думали? Розмістити ні сіло ні впало на цілий тиждень понад дві сотні дорослих чоловіків та жінок не так-то просто, тим паче на дворі сезон відпусток. Цікаво чи готель дав партії знижку, враховуючи, що назву комплексу за тиждень сотні разів згадували в друкованих-онлайн-теле-радіо ЗМІ?

Жили депутати не лише в Rixos: їх розділили на дві групи. Інша половина жила в центрі самого міста Трускавець (Rixos розташований на об’їзній дорозі) в СПА-комплексі Mirotel. Та Mirotel підфортило менше ніж Rixos і їх назву майже ніде не згадували.

Жили новообрані “слуги народу” по двоє, знайомилися на місці, як в таборі. Чоловіки з чоловіками, жінки з жінками. До декого під кінець тижня приїхали дружини/чоловіки з дітьми.

А тепер уявіть ситуацію: ви замовляєте собі на тиждень-два номер в досить дорогому готелі (номер від 3-х до 20 тис за ніч), підлаштовуєте плани, берете відпустку, під паху берете дітей чи другу половинку, приїжджаєте, а в готелі замість курортного романтизму — політичний Лас-Вегас. Всюди охорона, депутати бігають туди-сюди, десятки телекамер, половина з яких це все показує в прямому ефірі. Лоббі переповнене журналістами, прес-секретарями, зе-депутатами та їхніми вчителями. Ясна річ, що відпочиваючим така атмосфера не подобалося.

Та й виглядало це доволі смішно: йде депутат в костюмі, в нього на ходу центральний канал бере інтерв’ю, а йому на зустріч шурує жінка в банному халаті. І так постійно — прохід зі СПА-комплексу в номери лежав якраз таки через лоббі готелю. Дехто з постояльців навіть жалівся рецепції, щоб камери прибрали. Але журналістів змогли переселити на 2 поверх готелю в лоббі № 2 аж на четвертий день навчань.

“Плохо тем, кто приехал отдыхать, еще хуже тем, кто приехал отдыхать, а их жены не знают об этом”, — один з чоловіків запустив в кулуарах хороший жарт, який дуже точно передав всю ситуацію. В такій обстановці всі і жили: депутати вчилися, люди лікувалися. Доречи, той таки Тимофій Мілованов казав, що на 5-й день депутати брали в перервах подушки і лягали відпочивати на підлогу прямо біля навчального центру. Ми, звісно, не бачили, але враховуючи, що навчання з 9:00 до 23:00, повірити можемо.

Перші два дні журналісти ловили абітурієнтів в коридорах із каверзними питаннями, наприклад про прожитковий мінімум в Україні. Тому на 4-й день вони при виді камери казали наперед: “Ми всі ці питання знаємо, а журналісти, паразіти, нас спеціально в поганому світлі показують”. Не знаю, наскільки журналісти-паразіти, але майбутніх депутатів вони налякали знатно. Ну або принаймні тримали в тонусі. Так і прожили всі цей тиждень пліч-о-пліч: майбутні депутати, туристи і журналісти. Закінчилося навчання гала-вечором (його в кулуарах назвали випускним), на якому учням повинні були роздати сертифікати Київської школи економіки. Кажуть, інтенсив не останній, але коли і де наступні “заходи на навчання” — не розповідають.

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