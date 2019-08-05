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Учились на политиков: в Трускавце закончилась школа Зе!депутата

Учились на политиков: в Трускавце закончилась школа Зе!депутата

Киев  •  УНН

 • 31859 просмотра

Как будущие парламентарии мешали отдыхающим СПА посещать

КИЕВ. 5 августа. УНН. За неделю вы много слышали о школе Зе!депутата в Трускавце. Это 7-дневный интенсив, который будущим нардепам провела Киевская школа экономики. Не за идею, конечно, а на коммерческой основе - за деньги. Немалые деньги. Сколько точно - не известно. Ходили слухи, что партия заплатила за обучение 104 тысячи долларов, но президент школы Тимофей Милованов ссылается на коммерческую тайну, а представители "Слуги народа" ссылаются на будущий финансовый отчет партии, мол, там и увидите. Словом, истинную цифру мы вряд ли узнаем. Как же все происходило описывает корреспондент УНН.

В партии объяснили, что обучение решили проводить в "Rixos Прикарпатье", ведь нигде больше не смогли найти столько места для размещения и обучения парламентских абитуриентов. А вы как думали? Разместить с бухты-барахты на целую неделю более двухсот взрослых мужчин и женщин не так-то просто, тем более на дворе сезон отпусков. Интересно отель дал партии скидку, учитывая, что название комплекса за неделю сотни раз упоминали в печатных-онлайн-теле-радио СМИ?

Жили депутаты не только в Rixos: их разделили на две группы. Вторая часть жила в центре самого города Трускавец (Rixos расположен на объездной дороге) в СПА-комплексе Mirotel. Mirotel подфортило меньше чем Rixos и их название почти нигде не упоминали.

Жили новоизбранные "слуги народа" по двое, знакомились на месте, как в лагере. Мужчины с мужчинами, женщины с женщинами. К некоторым под конец недели приехали жены/мужья с детьми.

А теперь представьте ситуацию: вы заказываете себе на неделю-две номер в достаточно дорогом отеле (номер от 3-х до 20 тыс за ночь), подстраиваете планы, берете отпуск, берете в охапку детей или вторую половинку, приезжаете, а в отеле вместо курортного романтизма - политический Лас-Вегас. Везде охрана, депутаты бегают туда-сюда, десятки телекамер, половина из которых это все показывает в прямом эфире. Лобби переполнен журналистами, пресс-секретарями, зе-депутатами и их учителями. Понятное дело, что отдыхающим такая атмосфера не нравилось. И выглядело это довольно смешно: идет депутат в костюме, у него на ходу центральный канал берет интервью, а ему на встречу шурует женщина в банном халате. И так постоянно - проход из СПА-комплекса в номера лежал как раз таки через лобби отеля. Некоторые из постояльцев даже жаловались на рецепции, чтобы камеры убрали. Но журналистов смогли переселить на 2 этаж отеля в лобби №2 аж на четвертый день учений.

"Плохо тем, кто приехал отдыхать, еще хуже тем, кто приехал отдыхать, а их жены не знают об этом", - один из мужчин запустил в кулуарах хорошую шутку, которая очень точно передала всю ситуацию. В такой обстановке все и жили: депутаты учились, люди лечились. К слову, тот же Тимофей Милованов говорил, что на 5-й день депутаты брали в перерывах подушки и ложились отдыхать на пол прямо возле учебного центра. Мы, конечно, не видели, но учитывая, что обучение с 9:00 до 23:00, поверить можем.

Первые два дня журналисты ловили абитуриентов в коридорах с каверзными вопросами, например о прожиточном минимуме в Украине. Поэтому на 4-й день они при виде камеры говорили заранее: "Мы все эти вопросы знаем, а журналисты, паразиты, нас специально в плохом свете показывают". Не знаю, насколько журналисты-паразиты, но будущих депутатов они напугали знатно. Ну или по крайней мере держали в тонусе. Так и прожили всю эту неделю бок о бок: будущие депутаты, туристы и журналисты. Закончилось обучение гала-вечером (его в кулуарах назвали выпускным), на котором ученикам должны были раздать сертификаты Киевской школы экономики. Говорят, интенсив не последний, но когда и где следующие "прием на обучение" - не рассказывают.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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