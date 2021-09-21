Не партійний з‘їзд і не навчання: у фракції прокоментували так звані збори “слуг” у Трускавці

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. Фракція “Слуга Народу” збереться на велику нараду за участю Президента України Володимира Зеленського наприкінці наступного тижня. Зустріч можливо відбудеться в одній з областей на заході України. Про це повідомила речниця “Слуги народу” Юлія Палійчук, передає УНН.

Цитата

“Фракція „Слуга Народу“ дійсно збереться на велику нараду за участю представників усіх гілок влади та Президента України Володимира Зеленського. Ймовірно, це відбудеться наприкінці наступного тижня”, — написала Палійчук.

Деталі

За її словами, місце, де відбудеться зустріч, визначається. Можливо, це буде одна з областей на заході України.

“Хочу також зазначити, що це буде не партійний з‘їзд, не навчання, а робоча нарада. Захід відбудеться із дотриманням усіх карантинних вимог. До участі в ньому допускатимуться лише вакциновані особи або ті, хто мають негативний ПЛР-тест”, — зазначила вона.

Палійчук також озвучила теми наради:
• обговорення стратегії роботи влади на наступний рік;
• обговорення досягнень за минулі два роки;
• план законопроектних робіт.

Що було раніше

У ЗМІ повідомляли, що Зеленський вдруге з 2019 року ініціював навчання депутатів фракції “Слуга народу” в Трускавці.

Пізніше народний депутат від “Слуги народу” Олексій Устенко заявив, що Наприкінці вересня планується провести в Трускавці з’їзд партії “Слуга народу”.

Нагадаємо, у Трускавці Львівської області повністю вакцинованих від COVID-19 — трохи більше ніж 20% дорослого населення.

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