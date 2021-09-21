Не партійний з‘їзд і не навчання: у фракції прокоментували так звані збори “слуг” у Трускавці
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Фракція “Слуга Народу” збереться на велику нараду за участю Президента України Володимира Зеленського наприкінці наступного тижня. Зустріч можливо відбудеться в одній з областей на заході України. Про це повідомила речниця “Слуги народу” Юлія Палійчук, передає УНН.
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“Фракція „Слуга Народу“ дійсно збереться на велику нараду за участю представників усіх гілок влади та Президента України Володимира Зеленського. Ймовірно, це відбудеться наприкінці наступного тижня”, — написала Палійчук.
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За її словами, місце, де відбудеться зустріч, визначається. Можливо, це буде одна з областей на заході України.
“Хочу також зазначити, що це буде не партійний з‘їзд, не навчання, а робоча нарада. Захід відбудеться із дотриманням усіх карантинних вимог. До участі в ньому допускатимуться лише вакциновані особи або ті, хто мають негативний ПЛР-тест”, — зазначила вона.
Палійчук також озвучила теми наради:
• обговорення стратегії роботи влади на наступний рік;
• обговорення досягнень за минулі два роки;
• план законопроектних робіт.
Що було раніше
У ЗМІ повідомляли, що Зеленський вдруге з 2019 року ініціював навчання депутатів фракції “Слуга народу” в Трускавці.
Пізніше народний депутат від “Слуги народу” Олексій Устенко заявив, що Наприкінці вересня планується провести в Трускавці з’їзд партії “Слуга народу”.
Нагадаємо, у Трускавці Львівської області повністю вакцинованих від COVID-19 — трохи більше ніж 20% дорослого населення.