Не партийный съезд и не обучение: во фракции прокомментировали так называемые сборы "слуг" в Трускавце

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. Фракция "Слуга народа" соберется на большое совещание с участием Президента Украины Владимира Зеленского конце следующей недели. Встреча возможно состоится в одной из областей на западе Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук, передает УНН.

Цитата

"Фракция "Слуга народа" действительно соберется на большое совещание с участием представителей всех ветвей власти и Президента Украины Владимира Зеленского. Вероятно, это произойдет в конце следующей недели", - написала Палийчук.

Детали

По ее словам, место, где состоится встреча, определяется. Возможно, это будет одна из областей на западе Украины.

"Хочу отметить, что это будет не партийный съезд, не обучение, а рабочее совещание. Мероприятие состоится с соблюдением всех карантинных требований. К участию в нем будут допускаться только вакцинированные лица или те, кто имеют отрицательный ПЦР-тест", - отметила она.

Палийчук также озвучила темы совещания:
• обсуждение стратегии власти на следующий год;
• обсуждение достижений за прошедшие два года;
• план законопроектных работ.

Что было раньше

В СМИ сообщали, что Зеленский во второй раз с 2019 года инициировал обучение депутатов фракции "Слуга народа" в Трускавце.

Позже народный депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко заявил, что в конце сентября планируется провести в Трускавце съезд партии "Слуга народа".

Напомним, в Трускавце Львовской области полностью вакцинированных от COVID-19 - не более 20% взрослого населения.

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