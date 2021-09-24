Питання відставки Разумкова не буде порушуватися до Трускавця - нардеп

Цитата:

"Не збирають ні підписів (за відставку Разумкова - ред.), нічого. Я думаю, що питання з приводу Разумкова, він 100% не буде підніматися до кінця наступного тижня - у кінці наступного тижня ми збираємося в Трускавці. До кінця наступного тижня мільйон відсотків, що це питання не буде ставитися. Я думаю, ми будемо його обговорювати там якраз-таки", - сказав нардеп.

Деталі

Водночас Устенко відзначив, що в порядку денному засідання такого питання на сьогодні немає.

"Зрозуміло, що цей конфлікт якось закінчиться. Апріорі він буде далі мати якесь продовження. Але зараз підписи не збираються. Усі кадрові питання відкладено на Трускавець", - сказав він.

Також співрозмовник УНН повідомив, що Разумкова запросили на з'їзд у Трускавці. Однак він не впевнений, чи буде той присутнім через хворобу.

Що було раніше

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що у Верховній Раді йде активний збір підписів за відставку спікера Дмитра Разумкова. Також ходили чутки щодо можливої зміни голови Верховної Ради з Дмитра Разумкова на його першого заступника Руслана Стефанчука, який є більш лояльною до Президента фігурою.

Додамо

Раніше стало відомо, що фракція "Слуга народу" збереться на велику нараду за участю Президента України Володимира Зеленського в кінці наступного тижня. Зустріч, можливо, відбудеться в Трускавці.

За словами Разумкова, його не запросили на збори.



Контекст

Останнім часом між "слугами народу" і спікером парламенту Дмитром Разумковим розгорається конфлікт. Так, спочатку, ходили чутки про те, що Дмитро Разумков може залишити посаду спікера ВР. Як заявив сам голова парламенту, він "не стане триматися за посаду", якщо ініціюють його відставку. До слова, до парламенту у 2019 році "слуг народу" вів саме Дмитро Разумков, однак потім залишив посаду голови політсили.

Перший заступник голови президентської фракції "Слуги народу" у парламенті, голова однойменної партії Олександр Корнієнко заявив, що наразі між ним і головою Верховної Ради чисто "письмові відносини", а також "складна виробнича ситуація".

Корнієнко вважає, що дії Разумкова щодо "слуг народу" "не є командними".



