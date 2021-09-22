Не хожу в гости без приглашения: Разумков заявил, что его не позвали на сборы "Слуг народа" в Трускавце

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что его до сих пор не пригласили на запланированные сборы парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце, которые должны пройти в ближайшее время. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.