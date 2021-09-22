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Не ходжу в гості без запрошення: Разумков заявив, що його не покликали на збори "Слуг народу" в Трускавці

Київ • УНН

 • 23919 перегляди

КИЇВ. 22 вересня. УНН. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що його досі не запросили на заплановані збори парламентської фракції "Слуга народу" в Трускавці, які повинні пройти найближчим часом. Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

Цитата

"... Ні, на сьогодні мене не запрошували на цю нараду. Запросять - обов'язково візьму участь, не запросять - я не візьму. Я не ходжу в гості без запрошення", - заявив Разумков.

Деталі

Перший заступник голови депутатської фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко заявив, що на даний момент розглядають готелі Трускавця для проведення великого засідання фракції "Слуга народу" за участю Президента України Володимира Зеленського.

За його словами, засідання відбудеться на наступних вихідних.

Доповнимо

Останнім часом між "Слугами народу" і спікером парламенту Дмитром Разумковим розгорається конфлікт.
Так, спочатку, ходили чутки про те, що Дмитро Разумков може залишити пост спікера ВР. Як заявив сам глава парламенту, він "не буде триматися за посаду", якщо ініціюють його відставку.

Перший заступник Голови депутатської фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко заявив, що в даний час між ним і главою Верховної Ради чисто "письмові відносини", а також "складна виробнича ситуація".
Корнієнко вважає, що дії Разумкова щодо "Слуг народу" "не є командними".

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