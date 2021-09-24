Вопрос отставки Разумкова не будет подниматься до Трускавца - нардеп

Цитата:

“Не собирают ни подписей (за отставку Разумкова — ред.), ничего. Я думаю, что вопрос по поводу Разумкова, он 100% не будет подниматься до конца следующей недели — в конце следующей неделе мы собираемся в Трускавце. До конца следующей недели миллион процентов, что этот вопрос не будет ставиться. Я думаю, мы будем его обсуждать там как раз таки”, — сказал нардеп.

Детали

В то же время Устенко отметил, что в повестке дня заседания такого вопроса на сегодня нет.

“Понятно, что этот конфликт как-то закончится. Априори он будет дальше иметь какое-то продолжение. Но сейчас подписи не собираются. Все кадровые вопросы отложены на Трускавец”, — сказал он.

Также собеседник УНН сообщил, что Разумкова пригласили на съезд в Трускавце. Однако он не уверен, буде ли тот присутствовать из-за болезни.

Что было ранее

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Верховной Раде идет активный сбор подписей за отставку спикера Дмитрия Разумкова. Также ходили слухи о возможной смене председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова на его первого заместителя Руслана Стефанчука, который является более лояльной к Президенту фигурой.

Добавим

Ранее стало известно, что фракция “Слуга народа” соберется на большое совещание с участием Президента Украины Владимира Зеленского в конце следующей недели. Встреча, возможно, состоится в Трускавце.

По словам Разумкова, его не пригласили на сборы.



Контекст

Последнее время между “слугами народа” и спикером парламента Дмитрием Разумковым разгорается конфликт. Так, изначально, ходили слухи о том, что Дмитрий Разумков может оставить пост спикера ВР. Как заявил сам глава парламента, он “не станет держаться за должность”, если инициируют его отставку. К слову, в парламент в 2019 году "слуг народа" вел именно Дмитрий Разумков, однако затем покинул пост главы политсилы.

Первый заместитель председателя президентской фракции “Слуги народа” в парламенте, глава одноименной партии Александр Корниенко заявил, что в настоящее время между ним и главой Верховной Рады чисто “письменные отношения”, а также “сложная производственная ситуация”.

Корниенко считает, что действия Разумкова по отношению к “слугам народа” “не являются командными”.



