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Вопрос отставки Разумкова не будет подниматься до Трускавца - нардеп

Вопрос отставки Разумкова не будет подниматься до Трускавца - нардеп

Киев  •  УНН

 • 26997 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. Народные депутаты от “Слуги народа” пока не собирают подписи за отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова, вопрос не будет подниматься до конца следующей недели. Об этом в комментарии УНН сказал народный депутат от “Слуги народа” Алексей Устенко.

Цитата:

“Не собирают ни подписей (за отставку Разумкова — ред.), ничего. Я думаю, что вопрос по поводу Разумкова, он 100% не будет подниматься до конца следующей недели — в конце следующей неделе мы собираемся в Трускавце. До конца следующей недели миллион процентов, что этот вопрос не будет ставиться. Я думаю, мы будем его обсуждать там как раз таки”, — сказал нардеп.

Детали

В то же время Устенко отметил, что в повестке дня заседания такого вопроса на сегодня нет.

“Понятно, что этот конфликт как-то закончится. Априори он будет дальше иметь какое-то продолжение. Но сейчас подписи не собираются. Все кадровые вопросы отложены на Трускавец”, — сказал он.

Также собеседник УНН сообщил, что Разумкова пригласили на съезд в Трускавце. Однако он не уверен, буде ли тот присутствовать из-за болезни.

Что было ранее

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Верховной Раде идет активный сбор подписей за отставку спикера Дмитрия Разумкова. Также ходили слухи о возможной смене председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова на его первого заместителя Руслана Стефанчука, который является более лояльной к Президенту фигурой.

Добавим

Ранее стало известно, что фракция “Слуга народа” соберется на большое совещание с участием Президента Украины Владимира Зеленского в конце следующей недели. Встреча, возможно, состоится в Трускавце.

По словам Разумкова, его не пригласили на сборы.

Контекст

Последнее время между “слугами народа” и спикером парламента Дмитрием Разумковым разгорается конфликт. Так, изначально, ходили слухи о том, что Дмитрий Разумков может оставить пост спикера ВР. Как заявил сам глава парламента, он “не станет держаться за должность”, если инициируют его отставку. К слову, в парламент в 2019 году "слуг народа" вел именно Дмитрий Разумков, однако затем покинул пост главы политсилы.

Первый заместитель председателя президентской фракции “Слуги народа” в парламенте, глава одноименной партии Александр Корниенко заявил, что в настоящее время между ним и главой Верховной Рады чисто “письменные отношения”, а также “сложная производственная ситуация”.

Корниенко считает, что действия Разумкова по отношению к “слугам народа” “не являются командными”.

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