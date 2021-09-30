У Разумкова кажуть, лист від Арахамії про відкликання спікера - від цілої фракції "Слуга народу"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Лист про відкликання голови парламенту Дмитра Разумкова був направлений головою депутатської фракції “Слуга народу” Давидом Арахамією саме від імені фракції, а не за його ініціативою. Про це у коментарі журналістам повідомила прессекретар Дмитра Разумкова Ольга Туній, повідомляє УНН.
Цитата:
“У зв’язку із заявою речниці фракції "Слуга народу“ повідомляю, що лист про відкликання голови парламенту був направлений головою депутатської фракції "Слуга народу“ саме від депутатської фракції, а не від імені народного депутата України”, — наголосила Туній.
Що було раніше
Раніше речниця фракції “Слуга народу” Юлія Палійчук заявила, що направлення листа голові Верховної Ради Дмитру Разумкову з проханням виготовити відповідні підписні листи для його зняття було рішенням голови фракції “Слуги народу” Давида Арахамії.
Вона зазначила, що це право нардепа, передбачене законом про Регламент, і ним може скористатися кожен народний обранець.
Контекст
Сьогодні, 30 вересня, голова фракції “Слуга народу” у ВР Давид Арахамія запросив у спікера Дмитра Разумкова підписні листи за його відставку з посади голови Верховної Ради. Разумков заявив у відповідь на таке звернення, що “як і обіцяв”, зволікати з процесом не буде. І пообіцяв їх сьогодні надати, побажавши "слугам" "плідної роботи" в Трускавці.
Так, як повідомило УНН поінформоване джерело, народні депутати на з’їзді фракції “Слуга народу” обговорять питання відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.
З’їзд фракції “Слуга народу” пройде з 1 по 3 жовтня в Трускавці за участю Президента України Володимира Зеленського.