"Слуги народу" обговорять відставку Разумкова на з'їзді в Трускавці

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"Так, його (Дмитра Разумкова - ред.) знімають. І питання його відставки 100% буде підніматися в Трускавці", - розповіло джерело.

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Як заявив в коментарі УНН народний депутат від "Слуги народу" Олексій Устенко, самого Разумкова швидше за все не буде на з'їзді в Трускавці.

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Сьогодні Дмитро Разумков на своєму Facebook написав, що голова фракції "Слуга народу" в ВР Давид Арахамія запросив у нього підписні листи за відставку Разумкова з посади голови Верховної Ради. І пообіцяв їх сьогодні надати, побажавши "слугам" "плідної роботи" у Трускавці.

З'їзд фракції "Слуга народу" пройде з 1 по 3 жовтня в Трускавці за участю Президента України Володимира Зеленського. Раніше джерело УНН повідомляло, що Разумков приїде з офіційним візитом на Західну Україну, і можливо, буде присутнім на з'їзді фракції "Слуг народу" в Трускавці.

Останні кілька тижнів ЗМІ активно публікують інформацію про можливу відставку Дмитра Разумкова. Зазначалося, що у Верховній Раді йде активний збір підписів за його відставку. Також ходили чутки про можливу зміну Разумкова на його першого заступника Руслана Стефанчука, який є більш лояльною до Президента фігурою. Сам голова парламенту заявив, що він "не стане триматися за посаду", якщо ініціюють його відставку. До слова, в парламент в 2019 році "слуг народу" вів саме Дмитро Разумков, проте потім покинув посаду очільника політсили.