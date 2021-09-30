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У Разумкова говорят, письмо от Арахамии об отзыве спикера - от целой фракции "Слуга народа"

У Разумкова говорят, письмо от Арахамии об отзыве спикера - от целой фракции "Слуга народа"

Киев  •  УНН

 • 24684 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Письмо об отзыве председателя парламента Дмитрия Разумкова было направлено председателем депутатской фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией именно от имени фракции, а не по его инициативе. Об этом в комментарии журналистам сообщила пресс-секретарь Дмитрия Разумкова Ольга Туний, сообщает УНН.

Цитата:

"В связи с заявлением пресс-секретаря фракции "Слуга народа" сообщаю, что письмо об отзыве председателя парламента было направлено председателем депутатской фракции "Слуга народа" именно от депутатской фракции, а не от имени народного депутата Украины", - подчеркнула Туний.

Что было ранее

Ранее пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук заявила, что направление письма председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой изготовить соответствующие подписные листы для его снятия было решением председателя фракции "Слуги народа" Давида Арахамии.

Она отметила, что это право нардепа, предусмотренное законом о Регламенте, и им может воспользоваться каждый народный избранник.

Контекст

Сегодня, 30 сентября, председатель фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия запросил у спикера Дмитрия Разумкова подписные листы за его отставку с должности председателя Верховной Рады. Разумков заявил в ответ на такое обращение, что "как и обещал", медлить с процессом не будет. И пообещал их сегодня предоставить, пожелав "слугам" "плодотворной работы" в Трускавце.

Так, как сообщил УНН информированный источник, народные депутаты на съезде фракции "Слуга народа" обсудят вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Съезд фракции "Слуга народа" пройдет с 1 по 3 октября в Трускавце с участием Президента Украины Владимира Зеленского.

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