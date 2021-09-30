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У "Слузі народу" натякнули, що збір підписів за відставку Разумкова було самовільним рішенням Арахамії

У "Слузі народу" натякнули, що збір підписів за відставку Разумкова було самовільним рішенням Арахамії

Київ • УНН

 • 20429 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Направлення листа голові Верховної Ради Дмитру Разумкову з проханням виготовити відповідні підписні листи для його зняття було самовільним рішенням голови фракції “Слуги народу” Давіда Арахамії. Про це повідомила речниця “Слуг народу” Юлія Палійчук у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Цитата

“Стосовно повідомлень у ЗМІ про направлення листа на ім‘я голови Верховної Ради з проханням дати доручення Апарату парламенту виготовити відповідні підписні листи, повідомляємо, що це право народного депутата, передбачене законом про регламент, і ним може скористатися кожен народний обранець”, — зазначила речниця.

Деталі

Палійчук також додала, що на засіданнях фракції “Слуга Народу” тема відкликання з посади керівництва парламенту не порушувалася. В той же час, в ході виїзного засідання у Трускавці заплановане обговорення кадрових питань у виконавчій та законодавчій гілках влади.

Додамо

Сьогодні голова фракції “Слуга народу” у ВР Давид Арахамія запросив у спікера Дмитра Разумкова підписні листи за його відставку з посади голови Верховної Ради.

Разумков заявив у відповідь на таке звернення, що “як і обіцяв”, зволікати з процесом не буде.

Як повідомило УНН поінформоване джерело, народні депутати на з’їзді фракції “Слуга народу” обговорять питання відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

З’їзд фракції “Слуга народу” пройде з 1 по 3 жовтня в Трускавці за участю Президента України Володимира Зеленського. Раніше джерело УНН повідомляло, що Разумков приїде з офіційним візитом на Західну Україну, і можливо, буде присутнім на з’їзді фракції “Слуг народу” в Трускавці.

Чутки про відставку Разумкова та конфлікт зі “слугами народу”

Останнім часом ЗМІ активно давали інформацію про можливу відставку Дмитра Разумкова.

Зазначалося, що у Верховній Раді йде активний збір підписів за його відставку. Також ходили чутки про можливу зміну Разумкова на його першого заступника Руслана Стефанчука, який є більш лояльною до Президента фігурою.

Сам голова парламенту заявив, що він “не стане триматися за посаду”, якщо ініціюють його відставку. До слова, в парламент в 2019 році “слуг народу” вів саме Дмитро Разумков, проте потім покинув посаду очільника політсили.

Перший заступник глави президентської фракції “Слуги народу” в парламенті, голова однойменної партії Олександр Корнієнко заявив, що в даний час між ним і головою Верховної Ради чисто “письмові відносини”, а також “складна виробнича ситуація”.

Корнієнко вважає, що дії Разумкова щодо “слуг народу” “не є командними”.

У той же час, народний депутат від “Слуги народу” Олексій Устенко в коментарі УНН розповів, що “Слуги народу” поки не збирають підписи за відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова. Це питання не підніматиметься до кінця наступного тижня.

Пізніше з’явилася інформація, що Разумков приїде з офіційним візитом на Західну Україну, і можливо, буде присутній на з’їзді фракції “Слуг народу” в Трускавці.

Але згодом її спростували.

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