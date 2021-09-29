Разумков ймовірно відвідає "слуг" у Трускавці і обговорить кадрові питання

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"Він (Дмитро Разумков - ред.) їде на Західну Україну з офіційним візитом, можливо, він буде присутній, коли будуть обговорювати кадрові питання", - розповіло джерело.

Деталі

За словами джерела, на з'їзді фракції будуть порушувати кадрові питання, і спікер парламенту, можливо, буде присутній на обговоренні. Водночас, джерело не володіє інформацією про деталі візиту Разумкова на Західну Україну. Отримати інформацію про візит Разумкова на Західну Україну від його пресслужби поки не вдалося, немає поки такої інформації і серед анонсів, опублікованих на сайті парламенту.

Водночас сам спікер ВР повідомляв ЗМІ, що у нього заплановане відрядження до Львівської області, але воно не пов'язане з візитом до Трускавця. При цьому він заявив, що не зміг би відмовити колегам і відвідав би з'їзд, якби його туди запросили. Станом на вечір 28 вересня, за словами самого Разумкова, запрошення йому не надходило.

Додамо

З'їзд фракції "Слуга народу" пройде з 1 по 3 жовтня в Трускавці за участю Президента України Володимира Зеленського.

Останні кілька тижнів ЗМІ активно публікують інформацію про можливу відставку Дмитра Разумкова. Зазначалося, що у Верховній Раді йде активний збір підписів за його відставку. Також ходили чутки про можливу зміну Разумкова на його першого заступника Руслана Стефанчук, який є більш лояльною до Президента фігурою. Сам голова парламенту заявив, що він "не стане триматися за посаду", якщо ініціюють його відставку. До слова, в парламент в 2019 році "слуг народу" вів саме Дмитро Разумков, проте потім покинув посаду голови політсили.

При цьому раніше народний депутат від "Слуги народу" Олексій Устенко в коментарі УНН розповів, що "слуги народу" наразі не збирають підписи за відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова. Але не виключив, що це питання все ж буде порушуватися.