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Официально: "слуги народа" собрали более 150 подписей за отставку Разумкова

Официально: "слуги народа" собрали более 150 подписей за отставку Разумкова

Киев  •  УНН

 • 25116 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Народные депутаты от "Слуги народа" в Трускавце уже собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве Главы Верховной Рады Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram, передает УНН.

Цитата

"По состоянию на 17:30 под коллективной инициативой об отзыве Главы Верховной Рады Украины собрано более 150 подписей народных депутатов Украины", - написала Палийчук.

Ранее

Спикер Верховной Рады Дмитрий пригласил в понедельник, 4 сентября "Слуг народа" на заседание фракции, где сможет ответить на все вопросы о своей деятельности за последние два года.

Что было раньше

30 сентября председатель фракции “Слуга народа” в ВР Давид Арахамия попросил у спикера Дмитрия Разумкова подписные листы за его отставку с должности председателя Верховной Рады.

Позже прессекретар Дмитрия Разумкова Ольга Туний сообщила, что письмо об отзыве председателя парламента Дмитрия Разумкова был направлен председателем депутатской фракции “Слуга народа” Давидом Арахамия именно от имени фракции, а не по его инициативе.

Впоследствии поступило второе обращение по подписных листов об отзыве с должности председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. На этот раз от народного депутата Украины Давида Арахамия.

Добавим

Как сообщил УНН информированный источник, народные депутаты на съезде фракции “Слуга народа” обсудят вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Кроме того, Арахамия заявлял , что Разумков был делегирован на свою должность фракцией “Слуга народа” и может быть заменен, если у него не совпадают мнения по монобильшистю.

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