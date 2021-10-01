Арахамія про відставку Разумкова: якщо в людини не сходяться думки з “Слугою народу”, то вона буде замінена

Цитата

“Я чув сьогодні в ЗМІ закиди про те, що це нібито узурпація влади. Я всім нагадую, що це крісло спікера фактично належить „Слузі народу“ станом на зараз. Чинний спікер був делегований від „Слуги народу“. Це може хтось нафантазував, що це виборча посада. Так я нагадую — це просто фантазії, це просто делеговано від „Слуги народу“ людина. Якщо людина більше не „Слуга народу“ чи не співпадає в неї думки зі „Слугою народу“, тоді вона буде просто замінена, як і інші посади, наприклад в Кабінеті міністрів, які ми плануємо обговорити цього тижня на нашій стратегічній сесії”, — розповів Арахамія.

Що було раніше

Голова фракції “Слуга народу” у ВР Давид Арахамія запросив у спікера Дмитра Разумкова підписні листи за його відставку з посади голови Верховної Ради.

Пізніше прессекретар Дмитра Разумкова Ольга Туній повідомила, що лист про відкликання голови парламенту Дмитра Разумкова був направлений головою депутатської фракції “Слуга народу” Давидом Арахамією саме від імені фракції, а не за його ініціативою.

Згодом надійшло друге звернення щодо підписних листів про відкликання з посади голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Цього разу від народного депутата України Давида Арахамії.

Доповнення

Як повідомило УНН поінформоване джерело, народні депутати на з’їзді фракції “Слуга народу” обговорять питання відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Раніше джерело повідомляло, що Разумков приїде з офіційним візитом на Західну Україну, і можливо, буде присутнім на з’їзді фракції “Слуг народу” в Трускавці.

Речниця фракції “Слуга народу” Юлія Палійчук заявила, що направлення листа голові Верховної Ради Дмитру Разумкову з проханням виготовити відповідні підписні листи для його зняття було рішенням голови фракції “Слуги народу” Давида Арахамії.

Вона зазначила, що це право нардепа, передбачене законом про Регламент, і ним може скористатися кожен народний обранець.