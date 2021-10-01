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Арахамия об отставке Разумкова: если у человека не сходятся мнения со "Слугой народа", то он будет заменен

Арахамия об отставке Разумкова: если у человека не сходятся мнения со "Слугой народа", то он будет заменен

Киев  •  УНН

 • 55204 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков был делегирован на свою должность фракцией “Слуга народа” и может быть заменен, если у него не совпадают мнения по монобильшистю. Об этом заявил председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия в эфире ток-шоу “Народ против с Наташей Влащенко”, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Я слышал сегодня в СМИ обвинения о том, что это якобы узурпация власти. Я всем напоминаю, что это кресло спикера фактически принадлежит „Слуге народа“ по состоянию на сейчас. Действующий спикер был делегирован от „Слуги народа“. Это может кто нафантазировал, что это избирательная должность. Так я напоминаю — это просто фантазии, это просто делегированы от „Слуги народа“ человек. Если человек больше не „Слуга народа“ или не совпадает у него мысли с „слугой народа“, тогда она будет просто заменена, как и другие должности, например в Кабинете министров, которые мы планируем обсудить на этой неделе на нашей стратегической сессии ”, - рассказал Арахамия.

Что было раньше

Председатель фракции “Слуга народа” в ВР Давид Арахамия пригласил в спикера Дмитрия Разумкова подписные листы за его отставку с должности председателя Верховной Рады.

Позже прессекретар Дмитрия Разумкова Ольга Туний сообщила, что письмо об отзыве председателя парламента Дмитрия Разумкова был направлен председателем депутатской фракции “Слуга народа” Давидом Арахамия именно от имени фракции, а не по его инициативе.

Впоследствии поступило второе обращение по подписных листов об отзыве с должности председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. На этот раз от народного депутата Украины Давида Арахамия.

Дополнение

Как сообщил УНН информированный источник, народные депутаты на съезде фракции “Слуга народа” обсудят вопрос отставки спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Ранее источник сообщал, что Разумков приедет с официальным визитом в Западную Украину, и возможно, будет присутствовать на съезде фракции “Слуг народа” в Трускавце.

Представитель фракции “Слуга народа” Юлия Палийчук заявила, что направление письма председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова с просьбой изготовить соответствующие подписные листы для его снятия было решением председателя фракции “Слуги народа” Давида Арахамия.

Она отметила , что это право нардепа, предусмотренное законом о Регламенте, и им может воспользоваться каждый народный избранник.

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