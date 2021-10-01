Арахамия об отставке Разумкова: если у человека не сходятся мнения со "Слугой народа", то он будет заменен

КИЕВ. 1 октября. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков был делегирован на свою должность фракцией “Слуга народа” и может быть заменен, если у него не совпадают мнения по монобильшистю. Об этом заявил председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия в эфире ток-шоу “Народ против с Наташей Влащенко”, передает корреспондент УНН.